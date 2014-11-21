В России считают, что президент Литвы хуже чем "национал-радикалы из Киева"

"В своих высказываниях Д.Грибаускайте превосходит даже наиболее экстремистские заявления, звучащие из уст национал-радикалов в Киеве", заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич в своем комментарии.

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Лукашевич также заявил, что слова Грибаускайте только усложняют "поиск решений по урегулированию украинского кризиса". Также представитель МИД РФ посоветовал президенту Литвы «умерить свой комсомольский запал, не комплексовать по поводу своего «советского прошлого», которое, видимо, заставляет ее быть «святее Папы Римского»».

Напомним, вчера, 20 ноября, президент Литвы Даля Грибаускайте назвала РФ террористическим государством и выразила опасения, что агрессия России может распространиться дальше по Европе, если ее не остановить в Украине.