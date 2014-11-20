В России разбился вертолет: погибли пять человек, в том числе ребенок
В России под Нижним Новгородом потерпел аварию частный вертолет. В результате крушения погибли пять человек, среди которых один ребенок.
Вертолет Eurocopter AS 350 B3 летел по маршруту Москва - Нижний Новгород, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о пропаже частного летательного аппарата поступило им около 18:00. "К поиску вертолета незамедлительно были привлечены 116 человек и 17 едениц техники. В 20:10 спасателям удалось обнаружить место крушения. Трагедия произошла в районе деревни Михальчиково Кстовского района Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Все пассажиры, среди которых была восьмилетняя девочка, погибли.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, вертолет наняла семья из Москвы, которая летела в Нижний Новгород.
На борту находились пять человек: пилот и четыре пассажира, включая ребенка.
Новостной портал LifeNews опубликовал свой список находившихся в вертолете: Евгений Павлович Шебаршов, Вера Николаевна Шебаршова, Майя (девочка 8 лет), Андрей Лейрих, Александр Ильин (пилот).
Следователи рассматривают три версии случившегося: техническая неисправность, ошибка пилотирования и погодные условия.
На месте катастрофы стоит туман, возможно, это послужило причиной трагедии.