В России разбился вертолет: погибли пять человек, в том числе ребенок

Вертолет Eurocopter AS 350 B3 летел по маршруту Москва - Нижний Новгород, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пропаже частного летательного аппарата поступило им около 18:00. "К поиску вертолета незамедлительно были привлечены 116 человек и 17 едениц техники. В 20:10 спасателям удалось обнаружить место крушения. Трагедия произошла в районе деревни Михальчиково Кстовского района Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Все пассажиры, среди которых была восьмилетняя девочка, погибли.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, вертолет наняла семья из Москвы, которая летела в Нижний Новгород.

На борту находились пять человек: пилот и четыре пассажира, включая ребенка.

Новостной портал LifeNews опубликовал свой список находившихся в вертолете: Евгений Павлович Шебаршов, Вера Николаевна Шебаршова, Майя (девочка 8 лет), Андрей Лейрих, Александр Ильин (пилот).

Следователи рассматривают три версии случившегося: техническая неисправность, ошибка пилотирования и погодные условия.

На месте катастрофы стоит туман, возможно, это послужило причиной трагедии.