Эстония увеличивает расходы на государственную оборону

Правительство Эстонии решило выделить из резерва средства на покрытие срочных и единоразовых расходов на государственную оборону. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на ERR.

Как сообщается, на своем заседании в четверг правительство решило выделить из резерва 8,37 млн евро на финансирование срочных одноразовых закупок и инвестиций, предназначенных для обеспечения государственной обороны.

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Средства распределят между сферами правления Министерства обороны, МВД, Министерства экономики и коммуникаций, а также канцелярии президента.

Как отмечается, финансирование и укрепление государственной обороны является одним из приоритетов эстонского правительства.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии начались масштабные учения сил быстрого реагирования НАТО.