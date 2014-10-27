В течение ближайших 10 лет Испания планирует потратить около 10 млрд евро на перевооружение армии.

Запланированные расходы практически вдвое превышают нынешний годовой оборонный бюджет страны, пишет Украинская правда со ссылкой на El Pais.

Сейчас его большая часть уходит на заработные платы персонала.

Однако министерство обороны Испании решило, что необходимо в ближайшее время "обновить вооружение и реструктурировать военную промышленность", что потребует дополнительных затрат.

Читайте такжеBBC: В России планируют увеличить военный бюджет

В частности, наиболее важным проектом с точки зрения стоимости и инновационных технологий является Фрегат F-110 (Фрегат F-110), который придет на замену F-80, фрегатам класса-Санта-Мария. Всего планируется построить пять кораблей, стоимость каждого оценивается в 800 миллионов евро.

Кроме того, также планируется изготовить 350-400 бронетранспортеров нового класса. Стоимость проекта составит от миллиарда до полутора миллиардов евро.

На вооружение должны поступить также самолеты-заправщики Airbus 330-200 MRTT.

Читайте такжеУкраина ставит на конвейер военные разработки отечественных ученых - СМИ

Всего планируется приобрести три таких самолета, каждый стоимостью в 200 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша заказала у США вооружений на полмиллиарда долларов.