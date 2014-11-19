Госдума приняла законопроект о свободной экономической зоне в Крыму

Законопроект закладывает правовые условия для создания и функционирования свободной экономической зоны в Крыму, сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на Крыминформ.

Свободная экономическая зона создается сроком на 25 лет, который впоследствии может быть продлен. На территории СЭЗ действует особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, включая льготное налогообложение и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Председатель комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь Руденский пояснял журналистам, что ко второму чтению исключены ограничения по видам деятельности, которые могут осуществлять участники СЭЗ, за исключением деятельности по добыче нефти и природного газа.

Объем капитальных вложений в инвестиционный проект в течение первых трех лет, по его словам, снижен для юридических лиц со 100 млн. до 30 млн. рублей, малого и среднего бизнеса – с 20 млн. до 3 млн. рублей. Одновременно сокращены сроки включения юрлица в реестр участников СЭЗ и упрощена процедура такого включения.

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«Экспертными советами будут рассматриваться инвестиционные декларации, при осуществлении участниками СЭЗ капитальных вложений в сумме более 100 млн. рублей. Проекты с меньшим объемом вложений будут рассматриваться местными органами власти Крыма и Севастополя», – отметил российский депутат.

На территории СЭЗ смогут осуществлять деятельность не только ее участники, но и иные лица, таким статусом не обладающие. Однако участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность в сфере недропользования, разведки, разработки месторождений континентального шельфа, добычи полезных ископаемых. А правительством России могут быть определены иные виды деятельности, осуществление которых на территории СЭЗ ее участниками не допускается.

«Законопроект позволит и адаптировать существующие предприятия к работе в новых российских условиях, и привлечь на более высоком уровне инвестиции в экономику новых субъектов России», – пояснил заместитель министра России по делам Крыма Андрей Соколов.

По его словам, в 2015 году участниками СЭЗ могут стать «порядка 5 компаний с численностью занятых не менее 20 человек в каждой».

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В конце февраля, начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.

После этого США и Европейский союз ввел ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.