Генпрокуратура Египта потребовала смертной казни для экс-президента Мурси

Как сообщило информационное агентство МЕНА, соответствующий запрос был направлен в среду судебной коллегии прокурором Имадом аш-Шарауи, выступающим обвинителем.

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Этот процесс начался 16 февраля прошлого года. Мурси и руководителей "братства" обвиняют в сговоре с "иностранными организациями" с целью совершения террористических актов внутри страны и "разглашении другому государству военной тайны", сообщает ТАСС.

Кроме того, руководству исламистов инкриминируется финансирование терроризма, военная подготовка своих активистов для достижения задач, поставленных международной сетью "Братьев- мусульман", и ряд других действий, затронувших суверенитет Египта и его территориальную целостность.