Экс-президента Египта приговорили к трем годам тюрьмы

Суд Египта приговорил бывшего президента страны Хосни Мубарака до трех лет лишения свободы по обвинению во взяточничестве, сообщает Радио Свобода.

Его сыновья Аля и Гамаль приговорены к четырем годам тюрьмы по аналогичному обвинению.

Мубараки были осуждены по обвинению в хищении 17,6 миллиона долларов, выделенных на ремонт президентских дворцов.

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Их также оштрафовали на три миллиона долларов и обязали выплатить в государственную казну 17,6 миллиона долларов.

86-летнего Мубарака также судят по делу о злоупотреблении властью и заговоре в убийстве демонстрантов во время восстания 2011 года, из-за которого он был вынужден уйти в отставку.

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Преемник Мубарака, президент-исламист Мурси, был отстранен от власти военными в июле прошлого года после очередных массовых протестов.

Новые президентские выборы в Египте должны состояться 26-27 мая. По прогнозам, их может выиграть бывший командующий армии Абдель Фаттах ас-Сиси.