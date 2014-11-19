Лавров обвинил США в потребительском подходе к России

Он заявил, что американский госсекретарь Джон Керри посоветовал не обращать внимания на заявление президента США Барака Обамы, который поставил РФ в один ряд с терроризмом и эпидемией Эбола, передает РИА Новости.

"Я обращал внимание на вот эти перечисления угроз, которые президент Обама позволил себе, еще начиная с его выступления на Генеральной ассамблее ООН… Не так давно, общаясь с (госсекретарем США) Джоном Керри, я спросил его, что это значит. Он сказал: "Не обращай внимания", - пожаловался Лавров в Госдуме РФ.

Читайте такжеКитай заявил об уважении территориальной целостности Украины По мнению Лаврова, эти слова Керри произнес потому, что "в этот момент он хотел обсудить, как мы будем координировать подходы по решению иранской ядерной программы, по ситуации на Корейском полуострове".

"Не солидно для крупной, мощной, великой державы вот так потребительски подходить к своим партнерам: там, где вы мне нужны, вы мне, пожалуйста, помогайте, а там, где я хочу вас наказать, вы меня слушайтесь", - заявил Лавров.