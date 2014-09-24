Обама: Мы заставим Россию заплатить за агрессию

Президент США Барак Обама, что Соединенные Штаты Америки заставят Россию заплатить за агрессию против Украины.

Об этом Обама заявил в своем выступлении в Генеральной ассамблее ООН, сообщает «Голос Америки».

В целом президент США затронул основные темы современного мира – от необходимости совместной борьбы с эпидемиями до мирного процесса на Ближнем Востоке. Значительную часть своей речи он посвятил России и Украине.

Обама напомнил, что «все государства – и большие и малые – должны ответственно соблюдать и добиваться выполнения международных норм».

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«Мы собрались здесь, поскольку наши предшественники поняли, что мы можем выиграть больше за счет сотрудничества, а не завоеваний» – отметил он и напомнил, что после окончания Второй мировой войны был создан миропорядок, основанный на духе мирного сосуществования.

«Действия России в Украине бросили вызов этому послевоенному порядку, – сказал президент США. – Вот факты. После того как народ Украины начал протесты и призвал к реформам, их коррумпированный президент бежал. Против воли правительства в Киеве был аннексирован Крым. Россия направила оружие в восточную Украину, подпитывая агрессивных сепаратистов, и в результате этого конфликта были убиты тысячи людей. Когда гражданский авиалайнер был сбит с территории, которую контролируют эти марионетки, они многие дни отказывались предоставить доступ к месту крушения. Когда Украина начала восстанавливать контроль над своей территорией, Россия прекратила изображать, что просто немного поддерживает сепаратистов, а направила свои войска через границу».

Таким образом, отметил Обама, Россия продемонстрировала, что границы одного государства может изменить другое государство, а цивилизованных людей не допускают к останкам их близких, чтобы не вскрылась правда о причинах их гибели.

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«Америка выступает за нечто другое. Мы убеждены, что право обеспечивает силу, что большие государства не имеют права угрожать меньшим, и что народы имеют право выбирать свое будущее, – подчеркнул Обама. – Америка и наши союзники будут поддерживать народ Украины, когда он развивает свою демократию и экономику. Мы усилим наших союзников по НАТО и усилим нашу приверженность коллективной обороне. Мы заставим Россию заплатить цену за агрессию и будем противостоять лжи правдой».

Обама напомнил, что Россия может выбрать путь мира, шансом на который является соглашение о перемирии в Украине.

«Если Россия выберет этот путь – именно по этому пути она шла после окончания «холодной войны», что привело к росту благосостояния для народа России – мы отменим наши санкции и будем приветствовать сотрудничество с Россией в противостоянии общим вызовам. США и Россия были способны делать это в прошлые годы. (…) И именно по этому пути сотрудничества мы готовы идти снова – если Россия изменит курс», – резюмировал президент США.