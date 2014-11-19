Россия хочет создать в Грузии новую зону сепаратизма – грузинский политик

Об этом пишет ТСН со ссылкой на "Свободную зону".

По словам бывшего депутата грузинского парламента Рамина Байрамова, подобные домашние заготовки у России были всегда, и есть сегодня.

"Ранее при правлении президентов Грузии Гамсахурдии и Шеварднадзе действия в рамках этого плана были вполне конкретными, и, порой, проявлялись в общине отдельными группами. Но, думаю, больше это было похоже на проверку прочности. И хотя были громкие заявления общественных лидеров о невозможности реализации подобных идей, но, все же, риски были достаточно велики по сравнению с сегодняшним днем", - утверждает он.

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При этом политик считает, что с тех времен в стране окрепли государственные институты, а чувство гражданской ответственности у азербайджанцев заметно усилилось, что в свою очередь сводит шансы Путина к минимуму.

"Я и раньше заявлял, и сейчас повторюсь: создание сепаратисткой зоны в регионе компактного проживания азербайджанцев Грузии во всех случаях невозможно. Такое положение дел может пошатнуться только с подачи властей Грузии, чего вряд ли допустит грузинское общество (включая азербайджанцев). То есть, только сама власть может дестабилизировать ситуацию в регионе, и больше никто. Однако учитывая фактор стратегически взаимовыгодных интересов Грузии и Азербайджана, думаю, что вряд ли кто-либо рискнет пойти на столь самоубийственный шаг", - отметил Рамин Байрамов.