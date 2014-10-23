В Тбилиси считают, что Россия начала войну в Украине из-за безнаказанности после агрессии в Грузии

Россия поступила с Украиной так же, как и с Грузией в 2008 году, потому что осталась безнаказанной агрессия против соседней страны.

Об этом в интервью изданию Tagesspiegel сказала министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе. Она провела параллели между конфликтами в Грузии и Украине. Она обратила внимание, что шесть лет назад Россия захватила Осетию, а ныне - Крым. Мировое сообщество не признает отторжения этих территорий, но по факту они попали под контроль Москвы.

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"Если бы Запад отреагировал жестче на события в Грузии, Россия не чувствовала бы себя так уверенно, придерживаясь такой агрессивной политики против постсоветских республик. Возможно, если бы Грузия получила гарантии относительно вступления в НАТО, это дало бы Москве правильный сигнал", - считает Панджикидзе.

Она добавила, что Кремль не заинтересован, чтобы конфликт в Украине быстро завершился. Само существование войны с террористами на Донбассе мешает Киеву воспользоваться выгодами соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Глава МИД Грузии также напомнила, что Кремль планирует подписать с Абхазией соглашение о глубокой интеграции. По ее мнению, это свидетельствует о том, что никакой "независимости" Абхазии нет и не будет. А эту грузинскую территорию аннексируют, как Крым.

Напомним в марте глава МИД Украины обсудил ситуацию в Крыму с руководителям МИД Дании и Грузии и с послом ФРГ.