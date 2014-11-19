В Беларуси оштрафовали активистку за распространение проукраинских листовок

В частности, на листовках были надписи "Верните Крым!", "Руки прочь от Украины" и "Позор предателям Родины с триколором в зубах, Путин вам ладонь пожмет, когда поднимет на штыках".

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Активистку, которая вкладывала эти листовки под дворники автомобилей с российскими номерами, оштрафовали на 4,5 млн белорусских рубей сообщает Радые Свабода.

Ольгу Кропотину задержали 19 сентября в центре Гродно. При ней было 17 листовок. По месту ее жительства провели обыск, но ничего не нашли.

В суде активистка не отрицала, что сама напечатала листовки, положила их на стекло машины и тем самым пыталась донести до граждан информацию о том, что происходит в Украине. Но она так и не поняла, чем ее действия отличались от того, когда люди ежедневно кладут на те же авто многочисленные рекламные материалы.

Активистка заявила, что обжалует решение суда.