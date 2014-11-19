В Чикаго самолет упал на двухэтажный дом: жители спаслись, потому что были в спальне
00:01, 19 ноября 2014Мир
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18 ноября небольшой грузовой самолет Aero Commander 500 упал на жилой двухэтажный дом, расположенный на юго-западной окраине Чикаго (США).
Инцидент произошел около 2.40 утра по местному времени. Спасатели пытаются достать из самолета тело неустановленного пилота, который погиб на месте происшествия, передает ТСН.
Пилот вылетел из международного аэропорта Мидуэй в Чикаго.
Вскоре после взлета он сообщил о неисправности двигателя и запросил вернуться. Он не долетел всего 400 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта.
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Кроме пилота никто не погиб. Паре, которая на момент инцидента находилась в доме, повезло. Когда упал самолет, они были в спальне, расположенной рядом с гостиной.
А вот гостиная в результате инцидента полностью разрушена.
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