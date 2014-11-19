В Чикаго самолет упал на двухэтажный дом: жители спаслись, потому что были в спальне

Инцидент произошел около 2.40 утра по местному времени. Спасатели пытаются достать из самолета тело неустановленного пилота, который погиб на месте происшествия, передает ТСН.

Пилот вылетел из международного аэропорта Мидуэй в Чикаго.

Вскоре после взлета он сообщил о неисправности двигателя и запросил вернуться. Он не долетел всего 400 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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Кроме пилота никто не погиб. Паре, которая на момент инцидента находилась в доме, повезло. Когда упал самолет, они были в спальне, расположенной рядом с гостиной.

А вот гостиная в результате инцидента полностью разрушена.