В Бразилии на глазах у гостей разбился вертолет с невестой, но свадьба состоялась (видео)

Вертолет разбился на лужайке рядом с местом, где должна была пройти церемония и ожидали гости.

В Бразилии, вертолет с невестой, которая летела на собственную свадьбу, прямо перед посадкой упал и загорелся.

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Как сообщает Главред со ссылкой на Globo, пилот и четыре пассажира вертолета успели вовремя выбраться из-под обломков, после чего он загорелся и взорвался.

Вертолет раскрутило непосредственно перед посадкой, и он упал на землю. Это произошло на лужайке рядом с местом, где должна была пройти свадебная церемония и ожидали гости.

Видео: Aviação sem Noção

В результате падения экипаж получил лишь незначительные царапины, а невеста и вовсе оказалась без повреждений.

Видео: Portal Aporá News

На место прибыли пожарные и медики, однако это не помешало запланированному ранее распорядку свадьбы. Молодожены решили не отменять церемонию, и она состоялась, несмотря на форс-мажорные обстоятельства.