Акции "Он нам не царь" идут по всей России, задержаны уже больше тысячи человек (фоторепортаж, видео)
На акциях протеста "Он нам не царь", приуроченных к инаугурации Владимира Путина задержаны уже более тисячи человек.
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В частности, акции проходят в нескольких крупных городах России.
Данные о задержанных на акциях:
Москва — 475
Челябинск — 164
Якутск — 75
Тольятти — 63
Санкт-Петербург — 53
Краснодар — 49
Красноярск — 35
Калуга — 28
Новокузнецк — 26
Самара — 19
Также, по данным «ОВД-Инфо», задержания проходили в Барнауле, Благовещенске, Воронеже, Пензе, Кургане, Твери, Кемерово, Екатеринбург и Томске.
Всего задержаны 1029 человек, передает meduza.io.
Один из очевидцев Илья Азар поделился впечатлениями от акции в Москве "Полиция действовала жестко, вовсю орудовала дубинками, несмотря на нашивки „туристическая полиция“ у многих. задержаний было много (приезжайте к нам на чемпионат). Протестующих избивали не только полицейские, но и разнообразные товарищи с георгиевскими ленточками, а также казаки (в том числе нагайками). На акции вообще было намного больше НОДа и других сторонников режима, чем раньше", - написал он в соцсети.
Также по сообщениям СМИ, к несовершеннолетним задержанным в Москве не пускают родителей.