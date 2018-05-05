Акции "Он нам не царь" идут по всей России, задержаны уже больше тысячи человек (фоторепортаж, видео)

По свидетельствам очевидцев, полиция действовала жестко, вовсю орудовала дубинками, несмотря на нашивки "туристическая полиция".

На акциях протеста "Он нам не царь", приуроченных к инаугурации Владимира Путина задержаны уже более тисячи человек.

Читайте такжеВо время акции протеста в Москве задержали оппозиционера Навального (видео)

В частности, акции проходят в нескольких крупных городах России.

Данные о задержанных на акциях:

Москва — 475

Челябинск — 164

Якутск — 75

Тольятти — 63

Санкт-Петербург — 53

Краснодар — 49

Красноярск — 35

Калуга — 28

Новокузнецк — 26

Самара — 19

Также, по данным «ОВД-Инфо», задержания проходили в Барнауле, Благовещенске, Воронеже, Пензе, Кургане, Твери, Кемерово, Екатеринбург и Томске.

Всего задержаны 1029 человек, передает meduza.io.

Один из очевидцев Илья Азар поделился впечатлениями от акции в Москве "Полиция действовала жестко, вовсю орудовала дубинками, несмотря на нашивки „туристическая полиция“ у многих. задержаний было много (приезжайте к нам на чемпионат). Протестующих избивали не только полицейские, но и разнообразные товарищи с георгиевскими ленточками, а также казаки (в том числе нагайками). На акции вообще было намного больше НОДа и других сторонников режима, чем раньше", - написал он в соцсети.

Также по сообщениям СМИ, к несовершеннолетним задержанным в Москве не пускают родителей.