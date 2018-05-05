С георгиевской лентой на груди: на акцию протеста в Москве пришли сторонники Путина (фото, видео)

Сторонники Путина скандируют: «Победили в 45-м, победили и сейчас!», «Родина, свобода, Путин!», «Майдан не пройдет!», «Мы - Россия, мы - народ, мы - за Путина!».

В Москве на несанкционированную акцию против «установления монархии» в России прибыли сторонники переизбранного президента РФ Владимира Путина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на акцию протеста под названием «Он нам не царь» призвал выйти россиян оппозиционер Алексей Навальный.

На данный момент на Пушкинской площади в центре российской столицы кроме несогласных с переизбранием Путина находятся несколько сотен людей в казачьей форме, а также активисты прокремлевской организации «Национально-освободительное движение» (НОД) с флагами цветов георгиевской ленты.

Сторонники Путина скандируют: «Победили в 45-м, победили и сейчас!», «Родина, свобода, Путин!», «Майдан не пройдет!», «Мы - Россия, мы - народ, мы - за Путина!».

Также несколько людей в советской военной форме поют военные песни.

Накануне Навальный заявил, что право на мирный протест предусмотренное Конституцией РФ, и надо выйти на улицы, чтобы не быть «людьми второго сорта», «поскольку провластные акции в центре Москвы регулярно проходят».

В своем призыве к гражданам оппозиционер отметил, что главное - принять участие в акции.

«Постоянно спрашивают, что делать – да что хотите, то и делайте: стойте или пойте, или скандируйте или ходите. В Армении шашлыки жарят во время забастовки с перекрытием дорог, наверное, шашлыки для Москвы и Санкт-Петербурга – это слишком… Не знаю, мороженное себе купите – погода хорошая. Смысл митинга в том, что, находясь на нем, вы в максимальный способ становитесь свободным честным человеком», - сказал Навальный.

«5 мая, накануне инаугурации Путина, мы выйдем на улицы страны против установления монархии, против коррупции, против неравенства, цензуры и беззакония - в поддержку своего права быть настоящим гражданином России», - заявили организаторы.

Штаб Навального объявил требования, с которыми, по их мнению, должны выступать москвичи. Это реальная борьба со взяточничеством и бедностью; возврат выборов на всех уровнях власти, обеспечение подлинной политической конкуренции; проведения полномасштабной судебной реформы; освобождение всех политзаключенных; свобода СМИ и в интернете; роспуск Роскомнадзора; соблюдение прав россиян на тайну переписки и мирные собрания, гарантированные Конституцией РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня по всей России люди вышли на митинги. Полиция уже задержала более 250 человек в разных городах России, среди них есть и обычные прохожие, которые попали под горячую руку. На митинге в Москве среди задержанных оказался и Алексей Навальный.