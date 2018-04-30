По военным базам в Хаме и Алеппо нанесены ракетные удары (видео)

По некоторым данным, в результате ударов погибли 26 проправительственных бойцов, в основном, из иранских отрядов.

По сирийским военным базам в Хаме и Алеппо вчера вечером были нанесены ракетные удары, которые государственное телевидение назвало новой «агрессией» со стороны врага.

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Сирийские официальные лица не сообщили подробностей о том, кто несет ответственность за удары, о нанесенном ущербе или жертвах, передает Голос Америки.

Однако «Сирийская обсерватория по правам человека», базирующаяся в Великобритании, сообщила, что мишенями для ракетной атаки, предположительно, осуществленной Израилем, стали базы, расположенные вблизи международного аэропорта Алеппо, а также база вблизи Хамы.

По данным «Обсерватории», в результате удара погибли 26 проправительственных бойцов, в основном, из иранских отрядов.

Ранее в этом месяце была атакована сирийская авиабаза, которую использует Иран. Тегеран утверждает, что в ходе атаки, в которой подозревают Израиль, семь иранских граждан были убиты.

Израиль предупредил, что при любых подозрениях на готовящуюся атаку против его территории или самолета он будет действовать решительно. Он также обвиняет Иран в вооружении ополченцев «Хезболлы».