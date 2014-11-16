Cаммит G20: США, Япония и Австралия объединились в борьбе с Россией – Reuters

Об этом президент США Барак Обама, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Австралии Тони Эбботт договорились во время трехсторонней встречи на саммите "Большой двадцатки" в Брисбене, сообщает агентство Reuters.

Как уточнили лидеры стран, они будут бороться с последствиями аннексии Россией украинского Крыма и ее действиями на Донбассе, которые "дестабилизируют восточную Украину".

Читайте такжеАвстралия требует от России сотрудничать со следствием по делу о "Боинге"Кроме того, в совместном заявлении говорилось о намерении привлечь к ответственности виновных в катастрофе малайзийского Boeing-777 рейса MH17, сбитого 17 июля 2014.

Как известно, на саммите в Брисбене Обама заявил о готовности усилить давление на Россию, если она не изменит курс в отношении Украины. В то же время, по мнению премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, на саммите G20 Россия получила четкий сигнал – прекратить свое вмешательство в Украину или получить новые санкции.