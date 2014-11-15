Франция планирует самостоятельно принять решение относительно "Мистралей"

Об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс, комментируя ситуацию с поставкой "Мистралей" в РФ, пишет Le Parisien. Заявление цитирует "Украинская Правда".

Он также напомнил, что сейчас условий для передачи кораблей России нет.

"Я уже имел возможность заявить, что на данном этапе, сегодня, условия для поставки "Мистраля" не сложились", - заявил Вальс.

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"Франция уважает свои обязательства, однако Франция - это страна, имеющая вес в содружестве наций и требует мира в Украине. Это страна, которая принимает свои решения самостоятельно и без того, чтобы кто-нибудь ей диктовал со стороны, как себя вести", -добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в России готовятся предъявить финансовые претензии Франции в случае непоставки вертолетоносца "Мистраль" до конца месяца.