СМИ: Путин планирует "сбежать" с саммита G20 из-за критики коллег

Президент РФ Владимир Путин может пропустить рабочее заседание саммита "Большой двадцатки" 16 ноября и покинуть саммит раньше его официального окончания.

Об этом со ссылкой на источник в окружении президента сообщает Украинская правда со ссылкой на агентство Reuters.

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Причиной для такого решения Путина могла стать критика официальной позиции России относительно Украины, которую выразили лидеры стран Запада, сообщил источник.

Критически по этому поводу высказались Ангела Меркель, президент США Барак Обама, представители Канады и Великобритании.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поспешил опровергнуть сообщение о том, что Путин собирается досрочно покинуть саммит G20 из-за давления по ситуации в Украине, передает ТАСС.

"Это полная ерунда", - сказал он. "Собеседники постоянно поднимают эту тему", - добавил Песков, подчеркнув, что "это обычная рутинная обстановка".