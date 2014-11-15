Путин прилетел на саммит G20 с опозданием и большим количеством охранников

Президент России Владимир Путин прибыл в австралийский Брисбен, где украинцы планируют акции протеста, на час позже, чем было запланировано. Его поприветствовали помощник министра обороны Стюарт Роберт и губернатор Квинсленда Пол ли Джерси.

В то же время генеральный прокурор Джордж Брендис и генерал-губернатор сэр Питер Косгроув, которые стояли буквально в нескольких метрах, не подошли поздороваться с российским президентом, передает ТСН.ua со ссылкой на австралийское издание Сouriermail.

Несколькими минутами позже эти чиновники радостно приветствовали канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Китая Си Цзиньпина.

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Сопровождение Путина было наибольшим среди всех лидеров стран, прибывших на G20, как всегда российский президент появился с большим количеством охранников. В кортеже премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона было на пять машин меньше, чем у Путина, у австралийского премьера Тони Эббота - на семь.

На следующее утро возле отеля, где остановился российский лидер, собралась толпа примерно из 400 человек, кое-где раздавались нелестные отзывы в адрес президента России.