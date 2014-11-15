Меркель недовольна ситуацией на Донбассе: расширение санкций ЕС - на повестке дня

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз рассматривает варианты расширения перечня лиц, причастных к агрессии России в Украине, на которых будут распространяться санкции.

Об этом она сказала в австралийском Брисбене, где продолжается саммит «Группы двадцати», передает Радио Свобода.

«Нынешняя ситуация неудовлетворительная. Расширение списка (лиц, на которых будут распространяться санкции) сейчас на повестке дня», - сказала Ангела Меркель.

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Ожидается, что в кулуарах саммита в Брисбене канцлер Германии будет иметь разговор с президентом России Владимиром Путиным. Меркель, однако, отметила, что не ожидает никаких «внезапных и качественных изменений» по итогам этой встречи.

Ранее в ЕС призвали Россию остановить поток вооружений и войск с ее территории в Украину и вывести оттуда уже имеющиеся там войска. Президент США Барак Обама вообще заявил, что считает агрессию России против Украины «угрозой всему миру».