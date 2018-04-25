Картина Модильяни установила рекорд стартовой цены на Sotheby's

Прежний рекорд стартовой цены удерживала картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины (версия О)», которую оценили в $140 млн.

Картина итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная (на левой стороне)» установила на аукционе Sotheby's рекорд стартовой цены для произведения искусства.

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Эксперты оценили полотно 1917 года в $150 млн, пишет британская газета The Guardian.

Прежний рекорд стартовой цены удерживала картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины (версия О)», которую оценили в $140 млн. Покупатель отдал за нее $179 млн.

Работа Модильяни будет главным лотом на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby's, которые пройдут 14 мая.

В серии обнаженных моделей художника 22 работы. Большинство из них выставлены в музеях - в основном американских. Выставляемая на аукционе в Sotheby's картина - одна из девяти, оставшихся у частных коллекционеров.

Начальная цена на аукционе может значительно отличаться от итоговой. За картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», выставленную на аукционе Christie's за $100 млн, покупатель отдал рекордные $450 млн.