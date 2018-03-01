Портрет музы Пикассо продали за $69 миллионов

Написанный в 1937 году портрет женщины ушел с молотка за крупную сумму.

Портрет испанского и французского художника Пабло Пикассо (1881-1973) «Женщина в берете и клетчатом платье» продали на торгах лондонского аукционного дома Sotheby’s за 49,8 млн фунтов стерлингов ($69,4 млн). Об этом говорится в сообщении на сайте Sotheby’s.

Читайте такжеКартину "Спаситель мира" Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордные $450 миллионов (видео)Портрет (холст, масло, 55 на 46 см) был написан 4 декабря 1937 года, на нем изображена муза Пикассо - Мария-Тереза Вальтер.

Накануне на двух торгах лондонского аукционного дома Christie’s были проданы две картины Пикассо. Произведение «Мушкетер и сидящая обнаженная» (1967) было продано за 13,73 млн фунтов стерлингов ($19,1 млн). Картина «Фигура» ушла с молотка за 8,33 млн фунтов стерлингов ($11.5 млн). Оба полотна стали самыми дорогами лотами на прошедших торгах.

Как сообщал УНИАН, недавно глава МВД Украины Арсен Аваков обнародовал электронную декларацию по 2017 год, указав, в частности, что является владельцем картины Пикассо.