Число погибших при наезде фургона в Канаде выросло до 10 человек (фоторепортаж)

В больницах остаются 15 пострадавших, находившийся за рулем водитель задержан.

Возросло количество погибших в результате наезда фургона на пешеходов в Торонто (Канада).

Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на официальные данные в Twitter. Согласно сообщению, погибли уже 10 человек, в больницах остаются 15 пострадавших.

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LATEST: 10 dead after van strikes pedestrians in Toronto, suspect identified as Alek Minassian https://t.co/vEh4psqqUG — CTV News (@CTVNews) April 24, 2018

Ранее сообщалось о девяти погибших и 16 пострадавших. Находившийся за рулем водитель задержан, он пытался скрыться.