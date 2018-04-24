Число погибших при наезде фургона в Канаде выросло до 10 человек (фоторепортаж)

08:42, 24 апреля 2018
Мир
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Возросло количество погибших в результате наезда фургона на пешеходов в Торонто (Канада).

Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на официальные данные в Twitter. Согласно сообщению, погибли уже 10 человек, в больницах остаются 15 пострадавших.

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Ранее сообщалось о девяти погибших и 16 пострадавших. Находившийся за рулем водитель задержан, он пытался скрыться.

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Теги: #Канада#Торонто#фургон въехал в людей