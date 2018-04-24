В Канаде в результате наезда микроавтобуса погибли 9 человек (видео)

Власти Канады не готовы говорить о том, является ли произошедшее террористическим актом.

В Торонто при наезде микроавтобуса на пешеходный переход погибли девять человек, еще 16 получили травмы. Находившийся за рулем водитель задержан. Об этом сообщила полиция Торонто.

Читайте такжеВ Германии фургон въехал в толпу пешеходов, есть жертвы (видео)

Как передает РБК, мотивы, по которым микроавтобус выехал на тротуар, полиции пока установить не удалось. «На данный момент еще слишком рано говорить, что явилось мотивом», - сказала чуть ранее журналистам представитель полиции Торонто Меган Грей. Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудал чуть позже добавил, что полиция ведет расследование инцидента. Он также заявил, что слишком рано говорить о том, является ли произошедшее террористическим актом.

Как сообщал УНИАН, водитель пытался скрыться. Спустя короткое время полицейские остановили машину в нескольких кварталах от места происшествия.