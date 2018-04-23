Авиаудар Арабской коалиции разбомбил свадебную церемонию в Йемене: десятки погибших

Большинство из погибших это женщины и дети. Погибла также невеста, а жених с ранениями госпитализирован.

20 человек погибли и около 45 получили ранения из-за бомбардировки Йемена Арабской коалицией.

Читайте такжеВ Йемене взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля, есть погибшие и раненые

Как сообщает The Guardian, один из высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения заявил, что большинство из них были женщинами и детьми, которые собрались в палатке для празднования свадьбы. Невеста погибла, а жених, вместе с другими 45 ранеными доставлен в больницу Аль-Джомхури. Машины скорой не могли оперативно добраться до места авиаудара через военные самолеты, которые некоторое время продолжали кружить над территорией.

Заместитель начальника больницы сообщил, что среди раненых около 30 детей, некоторые в критическом состоянии. Органы здравоохранения призывают население жертвовать кровь для пострадавших.

Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии воюет с повстанцами-хуситами в Йемене, и пытается восстановить власть, которая признана на международном уровне. Сейчас повстанцы контролируют большинство территорий на севере страны вместе со столицей – городом Сана.

Как сообщал УНИАН, йеменские повстанцы-хусити выпустили по Саудовской Аравии семь баллистических ракет, которые перехватила арабская ПВО.

Конфликт в Йемене начался в 2015 году. В результате него погибло более 10 тыс. человек, еще 3 млн человек стали беженцами.