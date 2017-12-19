Над столицей Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную хуситами

Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате над Эр-Риядом баллистической ракеты, выпущенной йеменскими повстанцами. Очевидцы говорят, что слышали звуки взрыва. Также в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно висящее в воздухе облако дыма, сообщает Би-би-си.

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Как сообщает телеканал Al-Masirah TV, принадлежащий йеменским повстанцам-хуситам, две ракеты Burkan-2 были выпущены по королевскому дворцу Ямама в саудовской столице. В ноябре такая же ракета чуть не поразила аэропорт Эр-Рияда. Она была сбита системой противовоздушной обороны Саудовской Аравии.

Противостояние в Йемене между правительственными силами и хуситами продолжается с 2014 года. С начала 2015 года, после захвата столицы Йемена Саны, непризнанный на международном уровне Революционный совет является де-факто правящей организацией в Йемене.

Правительственные войска, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади, получают поддержку со стороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Эр-Рияд и Вашингтон обвиняют Иран в поддержке хуситов и в снабжении их оружием, иранские власти отвергают эти обвинения.

Как сообщал УНИАН, недавно коалиция Саудовской Аравии нанесла авиаудары по зданию Минобороны Йемена.