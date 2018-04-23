"У них нет денег": росСМИ сообщили, что РФ подарит Сирии ракетные комплексы С-300

Наиболее вероятна поставка уже бывших в употреблении комплексов вооруженных сил РФ.

Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Поставку «Фаворитов» планируется осуществить на безвозмездной основе, чтобы в короткие сроки на их основе создать эшелонированную систему сирийской ПВО, способную прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов", - сказано в сообщении.

Два военно-дипломатических источника утверждают, что находившийся «преимущественно в политической плоскости» вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен.

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Один из собеседников заявил, что на закупку новых систем данного типа «у сирийцев нет денег», а оформление кредита в планы России не входит. Вероятнее всего, будут поставлены б/у установки.

Ранее сообщалось, что сирийские военные нашли и передали России две крылатые ракеты, не разорвавшиеся в ходе авиаудара США и союзников по Сирии в ночь на 14 апреля.