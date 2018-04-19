Сирия передала России две "умные" ракеты США, неразорвавшиеся в ходе удара

10:14, 19 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация \REUTERS

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Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве, обе ракеты в достаточно хорошем состоянии. Позавчера (17 апреля) они были переданы российским военным. В Россию их отправили 18 апреля.

Официального подтверждения этой информации от российской стороны пока нет.

Как сообщал УНИАН, США, Франция и Великобритания провели серию ракетных ударов по объектам в Сирии 14 апреля. Это стало ответом на сообщения о химатаке в сирийской Думе. Целями ударов стали три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия.

Анонсируя атаку в своем твиттере, президент США Дональд Трамп предупредил, что в Сирию полетят «новые и умные» ракеты. После авиаудара Трамп заявлял, что все ракеты успешно достигли цели. По данным Минобороны России, западные союзники выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых была сбита сирийской ПВО.

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Новость в сюжете: Ракетный удар по Сирии
Теги: #Россия#Сирия#ракеты