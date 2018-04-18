Отравление Скрипаля: в ОЗХО опровергли лживое заявление Лаврова о "химоружии НАТО"

Ни одна из четырех лабораторий, которые проводили анализ для ОЗХО, не обнаружила вещества BZ, о котором говорил Лавров.

Ни одна из четырех лабораторий, уполномоченных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), не обнаружила вещества BZ ни в одном из образцов, взятых в Солсбери на месте отравления Скрипалей.

Как передает РБК, об этом заявил на заседании исполнительного совета ОЗХО постоянный представитель Великобритании Питер Уилсон.

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В субботу, 14 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил, что у Москвы есть заключение швейцарской лаборатории города Шпиц, в котором говорится, что при инциденте в Солсбери могло быть использовано нервно-паралитическое отравляюще вещество BZ. Он рассказал, что наличие BZ было подтверждено в ходе экспертизы.

Швейцарская химическая лаборатория в Шпице, о которой говорил Лавров, в воскресенье выпустила сообщение о том, что идентификация "Новичка" не подлежит сомнению.

В интервью Би-би-си 16 апреля Лавров повторил, что лаборатория идентифицировала BZ, которое могло быть использовано вместе с другим отравляющим веществом.

Как сообщал УНИАН, страны G7 призвали Россию срочно ответить на все вопросы об отравлении Скрипаля.