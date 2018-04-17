Отравление Скрипаля: страны G7 призвали Россию срочно ответить на все вопросы

"С высокой долей вероятности Российская Федерация несет ответственность за это нападение, и что нет реального альтернативного объяснения этому", - говорится в заявлении глав МИД стран "Большой семерки".

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» выпустили совместное заявление по ситуации вокруг отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление опубликовано на сайте правительства Канады, которая в этом году председательствует в "Большой семерке".

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"Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки": Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Верховный представителя ЕС едины в том, что самым решительным образом осуждаем атаку, которая состоялась против Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери, Соединенное Королевство, 4 марта 2018 года", - сказано в заявлении, передает РБК.

В нем также подчеркивается, что Лондон "тщательным образом" проинформировал партнеров по G7 по данному делу. "Мы разделяем и соглашаемся с оценкой Великобритании, что с высокой долей вероятности Российская Федерация несет ответственность за это нападение, и что нет реального альтернативного объяснения этому", - подчеркивают главы внешнеполитических ведомств.

"Мы призываем Россию срочно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", - обращаются в совместном заявлении представители стран "Большой семерки" к Москве.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. Ситуация вокруг отравления Скрипаля привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран. Организацией по запрещению химического оружия подтверждено заключение Великобритании о применении токсичного химического вещества в Солсбери.