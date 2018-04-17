В США взорвался двигатель пассажирского самолета: есть пострадавшие

22:25, 17 апреля 2018
Мир
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Спасатели эвакуировали пассажиров / фото foxnews.com

Как сообщает телеканал Fox News, самолет выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас.

После взрыва самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии.

Сообщают об одном пострадавшем, которого задело осколками, мужчину доставили в больницу с травмой головы, он находится в критическом состоянии.

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