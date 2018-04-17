В США взорвался двигатель пассажирского самолета: есть пострадавшие
22:25, 17 апреля 2018Мир
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После взрыва самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии.
Спасатели эвакуировали пассажиров / фото foxnews.com
В США у лайнера американской авиакомпании Southwest Airlines, на борту которого находилось 143 пассажира и 5 членов экипажа, взорвался двигатель.
Как сообщает телеканал Fox News, самолет выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас.
После взрыва самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии.
Сообщают об одном пострадавшем, которого задело осколками, мужчину доставили в больницу с травмой головы, он находится в критическом состоянии.
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