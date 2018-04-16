«Последняя капля» российской лжи

У российской власти много недостатков. И вряд ли хватит пальцев, чтобы все их пересчитать. Более того, часто один дефект подкрепляется и подпитывается следующим, и сложно однозначно сказать, какой из кремлевских пороков самый ужасный. Но таким вполне может оказаться вранье – в Кремле сидят патологические лжецы.

Но если Украина уже давно знает об отвратительной привычке России врать, перекручивать и манипулировать, то на мировой арене чаще обращать на это внимание стали относительно недавно. Поспособствовали этому кибератаки, имеющие российский след, вмешательство в чужие выборы, допинговый скандал…

Сейчас у всех на слуху история с отравлением бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Ситуация вокруг отравления привела к громкому дипломатическому конфликту между Британией и Россией. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля нервнопаралитическим веществом типа «Новичок», который был разработан еще в Советском Союзе.

В России, естественно, свою причастность к инциденту отрицают. Более того, российская сторона призывает Великобританию предоставить информацию о том, что Скрипали не участвуют в некой постановке. Поскольку в Кремле, судя по заявлениям из Москвы, считают, что дочь Скрипаля Юлия пребывает в насильственной изоляции. По крайней мере, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у России «есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном удержании российских граждан, либо о возможном их насильственном участии, по факту принуждения, в некой инсценировке».

Более того, по словам Захаровой, дело Скрипалей вообще может быть «грубой провокацией» спецслужб Великобритании против России.

Еще дальше пошел глава МИД РФ Сергей Лавров. Уже после того, как были озвучены результаты национального расследования Британии по отравлению Скрипалей и после того, как Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что в Солсбери применялся именно «Новичок», он заявил, что в лаборатории Шпиц в Швейцарии, которая также исследовала образцы с места отравления, имеется другая информация. Мол, при отравлении Скрипалей использовалось вещество BZ. «Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», - сказал Лавров.

Вместе с тем, в лаборатории в Шпиц Швейцарского федерального института по ядерному, биологической и химической защиты заявили, что не сомневаются в выводах британской лаборатории о том, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили веществом «Новичок».

Шах и мат.

«Не может оставаться никаких сомнений в том, какое вещество было использовано, а также нет никаких других объяснений тому, кто несет ответственность, – только у России были средства, мотив и предыдущая история подобных действий», – так комментировал отравление Скрипалей государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Борис Джонсон.

Кстати, ранее Джонсон заявлял, что инцидент со Скрипалем перекликается с отравлением экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко (был отравлен полонием в лондонском суши-баре в 2006 году). Незадолго до своей смерти Литвиненко заявлял, что Путин отдал приказ его убить, и в 2016 году Высокий суд Лондона подтвердил, что подозрения были обоснованы. Конечно, Россия полностью отвергла обвинения, а в министерстве иностранных дел России назвали доклад Высокого суда «политически ангажированным».

Кремль, разумеется, и не подумает бороться со своей дурной привычкой врать

Кремль, разумеется, и не подумает бороться со своей дурной привычкой врать. Но независимо от того, говорит Россия о донецком «мальчике в трусиках», «изнасилованной» на блокпосте пенсионерке, украинском «штурмовике», якобы погубившем рейс МН-17, «диверсии» Великобритании с отравлением Скрипаля или уничтожении мирного населения Сирии химическим оружием, которого в Сирии якобы нет, мир все меньше верит в российские «сказки».

Ирина Шевченко