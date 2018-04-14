"Было три цели": в Пентагоне рассказали детали нанесенного удара по Сирии

В Пентагоне отметили, что удары с воздуха прекратятся, когда сирийский режим прекратить использовать химическое оружие.

Во время нанесения удара по Сирии в субботу, 14 апреля, американские военные удвоили количество оружия по сравнению с прошлым годом.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет CNN.

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"Оно было использовано по целям для нанесения урона по программе химического оружия. Мы определили цели, как химическое оружие. И мы не будем расширять территорию нанесения удара. Мы были очень точны и пропорциональны. Но в тоже время, это был тяжелый удар", - рассказал он.

Как передает CNN, глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд отметил, что всего было три цели, а именно исследовательский центр в Дамаске, склад с химическим оружие на западе Хомса, и третья цель, которая находится рядом со второй.

Он пояснил, что на последнем объекте находилось оборудование, связанное с химическим оружием и важный командный пост.

Мэттис также добавил, что на данный момент о потерях не сообщалось. Данфорд отметил, что нанесение воздушных ударов было заверенное. Представители Пентагона заметили, что удары с воздуха прекратятся, когда сирийский режим прекратить использовать химическое оружие.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.