В Израиле испытали зенитный комплекс, способный перехватывать российские ракеты

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз израильской компании, пуск ракеты прошел успешно.

В ходе испытаний была запущена учебная цель, имитирующая самолет противника. Радар производства Elta цель обнаружил, после чего ракета пошла на перехват.

Разработку Barak 8 Израиль ведет совместно с Индией. ЗРК способен поражать цели на близком, среднем и дальнем расстоянии.

Читайте такжеРоссия запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь-М" (фото)Как пишет Jane's со ссылкой на топ-менеджера IAI Боаза Леви, ракета Barak 8 сможет перехватывать не только самолеты, но и сверхзвуковые противокорабельные ракеты вроде российской «Яхонт», которую купила Сирия для подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион». По словам спикера, Barak 8 может действовать как автономное средство перехвата как в море, так и на суше, или же вместе с другими оружейными комплексами.

Зенитный комплекс уже устанавливают на израильские и индийские корабли. В частности, отмечает Jane's, речь может идти о корветах проекта «Саар-5» ВМС Израиля и эсминцах типа «Калькутта» ВМС Индии. Полной боевой готовности, по словам представителя IAI, ЗРК достигнет в течение нескольких месяцев.