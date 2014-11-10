Москвичам пообещали ядовитый дым и запах сероводорода в воздухе весь завтрашний день
Запах сероводорода в Москве может сохраниться до второй половины вторника, 11 ноября.
Об этом сообщил представитель Росгидромета Владислав Водолагин, передают РИА Новости.
"Завтра ожидается восточный ветер, в приземном слое будут сохраняться запахи сероводорода и примесей", — сказал он.
"Никакой угрозы для населения нет. Ситуация находится под контролем", — отметил, в свою очередь, замглавы МЧС Владимир Степанов.
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Замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун также уточнила, что предельно допустимая концентрация сероводорода превышена незначительно — в 1,6 раза. "Замеры воздуха, как и мероприятия по изучению обстановки, продолжаются", — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что Москву окутал ядовитый дым. Жители города в соцсетях весь день жаловались на запах сероводорода в воздухе. Позже выяснилось, что количество ядовитых веществ в воздухе Москвы превысило норму в несколько раз.