Москву окутал ядовитый дым, людям советуют не выходить из дома

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы советуем жителям столицы минимизировать время пребывания на улице, держать закрытыми окна и двери», — сказали в МЧС.

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Сейчас службы проводят экспресс-тесты на содержание вредных веществ.

Сами москвичи сообщают в соцсетях, что в воздухе стоит резкий запах сероводорода.