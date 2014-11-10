Москву окутал ядовитый дым, людям советуют не выходить из дома

16:34, 10 ноября 2014
Мир
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МЧС России посоветовало москвичам минимизировать время пребывания на улице в связи с появившимися сообщениями о содержании ядовитых веществ в воздухе.

Twitter Varvara Gryaznova

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы советуем жителям столицы минимизировать время пребывания на улице, держать закрытыми окна и двери», — сказали в МЧС.

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Сейчас службы проводят экспресс-тесты на содержание вредных веществ.

Сами москвичи сообщают в соцсетях, что в воздухе стоит резкий запах сероводорода.

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