Москву окутал ядовитый дым, людям советуют не выходить из дома
16:34, 10 ноября 2014Мир
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МЧС России посоветовало москвичам минимизировать время пребывания на улице в связи с появившимися сообщениями о содержании ядовитых веществ в воздухе.
Сейчас службы проводят экспресс-тесты воздуха / Twitter Varvara Gryaznova
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Мы советуем жителям столицы минимизировать время пребывания на улице, держать закрытыми окна и двери», — сказали в МЧС.
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Сейчас службы проводят экспресс-тесты на содержание вредных веществ.
Сами москвичи сообщают в соцсетях, что в воздухе стоит резкий запах сероводорода.
Сама по себе сера практически не пахнет, а вот ее соединения, скажем, сероводород (H2S) или сернистый ангидрид (S02) - будь здоров.
— Plushev (@plushev) November 10, 2014
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