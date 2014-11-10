Количество ядовитых веществ в воздухе Москвы превысило норму в несколько раз

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Мосэкомониторинг.

Кроме того, по данным автоматической станции контроля загрязнения атмосферы «Кожухово», содержание формальдегида составляет 1,6 пункта относительно предельно допустимой концентрации за сутки. В то же время, на станции «Сухаревская пл.» зафиксировали увеличение концентрации оксида азота, при котором рекомендуется не оставаться долго на открытом воздухе.

Ранее 10 ноября москвичи сообщали в социальных сетях о резком запахе сероводорода, который ощущается в разных районах города.

В Мосэкомониторинге сообщили о возможном выбросе сероводорода в результате аварии на московском Нефтеперерабатывающем заводе. В службе отметили, что концентрация сероводорода в воздухе превышает допустимые нормы в шесть раз.

Позже Московская служба экологического мониторинга опровергла собственное сообщение о превышении допустимых норм ядовитого стирола в некоторых районах Москвы.

В сообщении, опубликованном на сайте службы, говорится, что специалисты Мосэкомониторинга в течение всего дня фиксируют превышения нормативов по сероводороды в разных частях Москвы. При этом, по приведенным данным, максимальные концентрации сероводорода были отмечены около трех часов дня и сейчас снизились в полтора раза. Однако же превышения по стиролу, как утверждается, нет.

В то же время, доктор химических наук, основатель и руководитель Союза «За химическую безопасность» Лев Федоров рассказал, что сероводород обладает раздражающими свойствами, и этого вещества в воздухе, по идее, быть не должно.

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«Появляется при наличии активного нефтяного производства. Превышение — вещь серьезная, в этом должны разбираться органы», — пояснил Федоров.

Позже в Ситуационном центре Росгидромета сообщили, что причиной запаха сероводорода стал разовый выброс в районе Люблино. «Выброс был в районе Люблино, но мы не можем сказать, что именно стало его причиной, мы можем только констатировать превышение нормы сероводорода в воздухе в несколько раз», — рассказали в службе.