США не подтверждают гибель лидера ИГИЛ

Об этом сообщает агентство Reuters.

"У нас нет информации, которая бы подтвердила данные о смерти или ранении Багдади", - заявил сегодня пресс-секретарь Пентагона полковник Стив Уоррен.

Читайте такжеЕгипетские боевики присягнули на верность "Исламскому государству"Неподтвержденные сообщения о гибели лидера исламистов появились после авиаударов США в пятницу вечером.

Террористическая группировка «Исламское государство» активизировалась в начале лета этого года и захватила значительные участки территории Сирии и Ирака. США во главе международной коалиции в августе начали силовую операцию против ИГ в Ираке.