США не подтверждают гибель лидера ИГИЛ
20:27, 10 ноября 2014Мир
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В Пентагоне не подтверждают факт гибели или ранения лидера террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта Абу Бакра аль-Багдади.
Лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади / telegraph.co.uk
Об этом сообщает агентство Reuters.
"У нас нет информации, которая бы подтвердила данные о смерти или ранении Багдади", - заявил сегодня пресс-секретарь Пентагона полковник Стив Уоррен.
Читайте такжеЕгипетские боевики присягнули на верность "Исламскому государству"Неподтвержденные сообщения о гибели лидера исламистов появились после авиаударов США в пятницу вечером.
Террористическая группировка «Исламское государство» активизировалась в начале лета этого года и захватила значительные участки территории Сирии и Ирака. США во главе международной коалиции в августе начали силовую операцию против ИГ в Ираке.
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