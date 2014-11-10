Малайзия утверждает, что не получила полный доступ к месту падения Боинга-777

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.

«Мы надеемся, что обе стороны позволят обеспечить беспрепятственный и полный доступ к месту крушения самолёта. К сожалению, этого не произошло. Малайзия не представляет собой какую-то заинтересованную сторону участников геополитического конфликта, который разворачивается в этом регионе. Она стала жертвой того, что происходит сейчас в этом регионе», - сказал Разак.

Он отметил, что надеется на помощь Путина для того, чтобы понять, что на самом деле произошло с авиалайнером.

«За четыре месяца Малайзия потеряла уже два самолёта, поэтому это является особенно неблагоприятным происшествием для нас. Мы надеемся на активное сотрудничество со всеми странами региона, и самое важное – это получить доступ к месту крушения авиалайнера. Поэтому прекращение огня для нас станет важным условием для того, чтобы мы получили доступ к месту крушения», - сказал он.

Читайте такжеПутин заявил, что боевики не контролируют место падения Боинга-777Разак надеется, что обе стороны будут соблюдать перемирие.

«Тем не менее, то перемирие, которое было достигнуто, не соблюдается обеими сторонами. И вот где мы сейчас находимся: на данный момент больше вопросов, чем ответов. И мы надеемся, что Вы поможете нам разобраться в причинах того, что произошло с авиалайнером», - сказал он.

Cегодня, 10 ноября, представитель боевиков из так называемой «ДНР» Андрей Пургин заявил, что обломки сбитого в июле террористами на Донбассе малайзийского «Боинга» будут вывозиться через «недели две».

Об этом он сказал журналистам в Совете Федерации России в Москве.

"Сейчас готовятся к этому (вывозу обломков самолета - УНИАН). Это технически сложно, думаю, (это потребует) недели две", - сказал Пургин, отвечая на вопрос, когда может начаться вывоз обломков малайзийского «Боинга».

По его словам, вывоз будет осуществляться железнодорожным транспортом через Запорожскую область. Пургин сообщил, что обломки будут собирать боевики.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов. 43 человека, в том числе все члены экипажа были гражданами Малайзии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой пророссийскими боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.