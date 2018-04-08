Бывший президент Бразилии Лула сдался полиции

Экс-президент настаивает на своей невиновности, заявляя, что дело против него заведено по политическим мотивам.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, приговоренный к 12 годам тюрьмы за коррупцию, сдался властям несмотря на то, что его сторонники пытались этому помешать.

Об этом сообщает Русская служба ВВС. Лула объявил о намерении выполнить постановление суда со сцены перед зданием профсоюза металлургов возле Сан-Паулу, где оставался во время своего противостояния с властями.

Ранее две апелляции Лулы на решение о его тюремном заключении были отклонены.

Дилма Руссефф, преемница Лулы на посту президента, которой был объявлен импичмент, присоединилась к нему на сцене под аплодисменты тысяч сторонников.

"Я подчинюсь ордеру", - сказал 72-летний Лула толпе, собравшейся в пригороде Сан-Бернарду-ду-Кампу, где он создал свой профсоюз и начал политическую карьеру в 80-е годы.

Читайте такжеЭкс-президента Бразилии приговорили к 12 годам заключения по обвинению в коррупции

Сторонники бывшего президента пытались помешать ему уехать, заблокировав выход из здания и окружив его машину. Однако Лула все же смог уехать и уже сдался полиции.

Экс-президент настаивает на своей невиновности, заявляя, что дело против него заведено по политическим мотивам.

Лула говорит, что приговор призван помешать ему баллотироваться на пост президента на октябрьских выборах 2018 года, где у него есть реальный шанс победить.

Согласно решению суда, принятому в четверг, Лула должен был сдаться в штаб-квартиру федеральной полиции в южном городе Куритиба в пятницу вечером.

Обвинения, выдвинутые против Лулы, связаны с антикоррупционным расследованием, известным как "Операция Автомойка" - оно затронуло нескольких высокопоставленных политиков из разных партий. Экс-президента признали виновным в получении квартиры стоимостью около миллиона долларов в качестве взятки от строительной компании OAS.