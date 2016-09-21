Экс-президент Бразилии предстанет перед судом по делу о коррупции

Об этом пишет Слон со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению Федерального судьи Серхио Моро, да Силву будут судить за получение взяток в размере 3,7 млн реалов ($1,11 млн) от нефтяной компании Petrobras.

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Бразильская полиция в рамках расследования дела Petrobras задержала экс-президента в марте.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам главы бразильского аппарата правительства Элизеу Падильи, все чиновники, замешанные в коррупционном скандале в государственной нефтегазовой компании Petrobras, должны будут покинуть свои посты.