Экс-президент Бразилии предстанет перед судом по делу о коррупции

02:08, 21 сентября 2016
Мир
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Суд в Бразилии удовлетворил запрос прокуратуры о предъявлении обвинения в коррупции и отмывании денег бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве.

REUTERS

Об этом пишет Слон со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению Федерального судьи Серхио Моро, да Силву будут судить за получение взяток в размере 3,7 млн реалов ($1,11 млн) от нефтяной компании Petrobras.

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Бразильская полиция в рамках расследования дела Petrobras задержала экс-президента в марте.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам главы бразильского аппарата правительства Элизеу Падильи, все чиновники, замешанные в коррупционном скандале в государственной нефтегазовой компании Petrobras, должны будут покинуть свои посты.

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