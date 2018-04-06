Отравленный в Британии Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в больнице Солсбери.

Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.

По словам врачей больницы в Солсбери, куда он был госпитализирован после отравления нервно-паралитическим веществом, бывший российский шпион "хорошо реагирует на лечение", передает ВВС.

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Сотрудники больницы в Солсбери утверждают, что его состояние "быстро улучшается".

"Он хорошо отвечает на лечение, его состояние быстро улучшается и больше не является критическим", - сказала директор медзаведения Кристин Бланшард.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Сейчас ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери. Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ.

Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинения стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Как сообщалось, Лондон считает "весьма вероятным", что ответственность за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери несет Россия и поэтому ее нельзя допускать к расследованию.