Британская полиция обнародовала первое официальное заявление Юлии Скрипаль после отравления

17:38, 05 апреля 2018
Мир
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Юлия Скрипаль сделала первое заявление после отравления / facebook.com/julia.skripal

Об этом говорится в заявлении Юлии, которое опубликовала полиция Лондона.

“Я проснулась неделю назад и рада сообщить, что моя сила растет с каждым днем. Я благодарна за интерес ко мне и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получила", - говорится в заявлении.

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“Я хотела бы сказать спасибо многим людям за мое выздоровление и особенно хочется отметить людей из Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда мой отец и я были недееспособными. Более того, я хотела бы поблагодарить персонал районной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм", - говорится в сообщении Юлии.

Она также просит уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период ее выздоровления. О состоянии ее отца, бывшего сотрудника российской разведки, Сергея Скрипаля в заявлении ничего не сказано.

Как сообщал УНИАН, ранее российский телеканал "Россия 1" в программе "60 минут" обнародовал якобы запись телефонного разговора дочери Сергея Скрипаля Юлии из больницы с ее двоюродной сестрой Викторией, которая сейчас находится в России.

Отвечая на вопрос о состоянии отца, Юлия в этом разговоре сказала, что у него все нормально, он сейчас спит.

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