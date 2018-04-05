Британская полиция обнародовала первое официальное заявление Юлии Скрипаль после отравления

О состоянии Сергея Скрипаля в заявлении ничего не сказано.

С каждым днем Юлии Скрипаль, которая пострадала вместе с отцом во время химической атаки в Солсбери, становится лучше.

Об этом говорится в заявлении Юлии, которое опубликовала полиция Лондона.

“Я проснулась неделю назад и рада сообщить, что моя сила растет с каждым днем. Я благодарна за интерес ко мне и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получила", - говорится в заявлении.

Читайте такжеДело Скрипаля: британские спецслужбы узнали о российской секретной лаборатории по производству "Новичка"

“Я хотела бы сказать спасибо многим людям за мое выздоровление и особенно хочется отметить людей из Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда мой отец и я были недееспособными. Более того, я хотела бы поблагодарить персонал районной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм", - говорится в сообщении Юлии.

Она также просит уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период ее выздоровления. О состоянии ее отца, бывшего сотрудника российской разведки, Сергея Скрипаля в заявлении ничего не сказано.

Как сообщал УНИАН, ранее российский телеканал "Россия 1" в программе "60 минут" обнародовал якобы запись телефонного разговора дочери Сергея Скрипаля Юлии из больницы с ее двоюродной сестрой Викторией, которая сейчас находится в России.

Отвечая на вопрос о состоянии отца, Юлия в этом разговоре сказала, что у него все нормально, он сейчас спит.