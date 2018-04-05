РосСМИ обнародовали запись телефонного разговора с дочерью экс-шпиона Скрипаля

Во время беседы она говорит, что "все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы".

Российский телеканал "Россия 1" в программе "60 минут" обнародовал якобы запись телефонного разговора дочери Сергея Скрипаля Юлии из больницы с ее двоюродной сестрой Викторией, которая сейчас находится в России.

Об этом сообщает "РИА Новости". Представляя запись в эфире, телеканал подчеркнул, что не может подтвердить его достоверность. Запись, утверждает телеканал, передала сама Виктория Скрипаль.

Ведущие выразили недоумение по поводу "очень бодрого голоса Юлии", которую отравили месяц назад.

Во время беседы она говорит, что "все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы".

Читайте такжеУ Москвы был повод для отравления Скрипаля - глава МИД Британии

Отвечая на вопрос о состоянии отца, Юлия рассказала, что у него все нормально, он сейчас спит. Девушка также отметила, что "у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет", и сообщила, что скоро выпишется из больницы.

Как сообщал УНИАН, дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери 4 марта, пришла в сознание и разговаривает.

4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".