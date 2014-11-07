Сикорского не смогли лишить должности спикера за высказывание о разделе Украины

Сейм отклонил представление польской оппозиции с требованием об отставке маршалка Радослава Сикорского. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Rzeczpospolita.

За лишение Сикорского полномочий маршалка проголосовало 146 депутатов, 240 проголосовало против, а 48 воздержались. Для принятия решения об отставке нужно было 218 голосов.

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Напомним, оппозиционная партия "Право и справедливость" обратилась в Сейм с предложением об отставке маршалка Радослава Сикорского в связи с его интервью изданию Politico Magazine.

Его обвиняли в безответственности, поскольку он знал о планах разделения другого государства, однако не принял необходимых мер, в частности, относительно международной огласки этой информации.