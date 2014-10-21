Польская оппозиция считает, что Сикорский скрыл разговор с Путиным о разделе Украины и требует его отставки

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сегодня заявил лидер PiS Ярослав Качинский, который выразил надежду, что депутаты правящей коалиции, без голосов которых отставка Сикорского невозможна, поддержат эту идею.

"Независимо от того, какую реакцию Сейма предусматриваем в этом деле - хотя всегда надо рассчитывать на то, что может произойти что-то чрезвычайное и Сейм протрезвеет - мы составляем представление об отставке, потому что каждый ответственный польский политик должен стремиться к тому, чтобы этот господин исчез из польской публичной жизни", - заявил известный резким противостоянием с Сикорским Качинский, слова которого приводит РАР.

Лидер оппозиционной партии отметил, что нынешний глава Сейма и бывший министр иностранных дел должен был проинформировать о составленном Путиным предложении по распределению Украины с Польшей в 2008 году главу польского государства Леха Качинского, но не сделал этого.

Кроме этого, по его словам, Сикорский должен был поднять эту тему на международной арене.

Зато, как заявил Качинский, тогдашнее правительство проводило политику, направленную на улучшение отношений с Россией, которая была продолжена даже после Смоленской авиакатастрофы, которая унесла жизни Леха Качинского - родного брата лидера PiS и еще 95 польских граждан.

"Кто-то, кто действует таким образом, подвергает себя далеко идущим обвинениям. Возникает вопрос, чем он руководствовался", - сказал политик.

"Мы не можем брать ответственность за участие в польской публичной жизни и то на такой представительной должности человека, который демонстрирует и демонстрировал в прошлом полную безответственность", - добавил Качинский.

Как сообщал УНІАН, сегодня ранее Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza назвал "исторической аллюзией или плохой шуткой" слова нынешнего Президента России Владимира Путина об участии Польши в разделе с русскими территорий Украины, которые он озвучил во время разговора с главой польского правительства Дональдом Туском еще в феврале 2008 года.

Политик тоже назвал "избыточной интерпретацией" слово "предложение", которой Politico Magazine охарактеризовал разговор Путина с Туском в контексте разделения Украины.

До этого на пресс-конференции Сикорский отказался отвечать на вопросы журналистов об обстоятельствах разговора Туска с Путиным, во время которой прозвучала идея разделения Украины, чем вызвал большое возмущение у них.

В опубликованном в воскресенье, 19 октября, материале Politico Magazine с цитатами Сикорского, экс-министр говорил, что разделение Украины было одной из первых тем, которые обсуждал Путин с Туском в феврале 2008 года в Москве и позже российская сторона неоднократно высылала сигналы о том, что заинтересована в совместном разделении Украины с поляками и хотела введения польской армии на территорию западных украинских областей. Сикорский подчеркнул, что Польша всегда решительно отвергала такие предложения.