Сикорский сделал больше хорошего, чем навредил - Туск

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в эфире TOK FM.

"Когда положу на весы, чего достиг Сикорский и то, что иногда испортил, то сальдо является положительным", - сказал он, комментируя дальнейшие перспективы политической карьеры Сикорского после скандала из-за интервью Politico Magazine.

"Для Радослава Сикорского в каком-то смысле это предупреждение, но я бы не перечеркивал этого одного из наиболее способных польских политиков за последние 20 лет", - добавил Туск, в правительстве которого Сикорский работал главой МИД Польши с осенью 2007 года.

Читайте такжеТуск заявил, что разговоры с Путиным о разделе Украины не былоОн высказал мнение, что политику удастся наладить испорченные отношения с журналистами из-за его первоначального нежелания объяснить на пресс-конференции его "несчастливое" интервью Politico Magazine.

"Я могу лишь повторить, особенно, для молодых политиков: молчание бывает золотом. Временами, однако, надо его прервать, ибо молчание может иногда говорить слишком много", - сказал Туск.

Как сообщал УНИАН, нынешний глава Сейма Польши Радослав Сикорский сначала отказался отвечать на вопросы журналистов в деле его интервью Politico Magazine, заявив, что все объяснения будет опубликовано в другом издании - польской Gazeta Wyborcza. Это вызвало огромное возмущение у журналистов и позже Сикорский таки ответил на их вопросы.

Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Закон и справедливость инициировала отставку политики с его должности за "безответственность". В то же время без голосов правящей коалиции оппозиционеры не смогут набрать достаточного количества голосов, чтобы провести это решение.