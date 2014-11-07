ФСБ благодаря "ВКонтакте" теперь будет знать номер телефона и банковской карточки пользователей
Пользователи "ВКонтакте" смогут переводить деньги с карты на карту Сбербанка по номеру телефона, оплачивать мобильную связь и т.п.
О запуске сервиса для пользователей соцсети сообщила пресс-служба российского банка, передает РИА Новости.
"Теперь пользователи "ВКонтакте" могут, не выходя из своего аккаунта, переводить деньги с карты на карту Сбербанка по номеру телефона, оплачивать мобильную связь, приобретать "валюту" социальной сети для себя и друзей "ВКонтакте", - говорится в сообщении банка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ"ВКонтакте" будет передавать ФСБ России данные о пользователях
Для того чтобы воспользоваться "Сбербанк Онлайн" в "ВКонтакте" необходимо вступить в группу "Сбербанк: банк друзей" в этой сети, запустить приложение по ссылке "Сбербанк Онлайн" и создать для регистрации в приложении личный код, состоящий из пяти цифр.
В сентябре 2014 года "Сбербанк" запустил приложение для социальной сети "Одноклассники". На сегодня в нем зарегистрировались более 50 тысяч человек.